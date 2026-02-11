GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meclis’te yumruklu kavga: Bakanlar gecikmeli yemin etti!

- Güncelleme Tarihi:

Meclis’te yumruklu kavga: Bakanlar gecikmeli yemin etti!

TBMM Genel Kurulu'nda bugün yeni atanan bakanlar için düzenlenen yemin töreni sırasında tansiyon yükseldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesi beklenirken, CHP grubu kürsüyü işgal etti.

Osman Gökçek ve Mahmut Tanal Arasında Arbede

Kürsü önündeki protestonun devam etmesi üzerine Ak Parti milletvekilleri alana yöneldi.

Bu sırada Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında fiziksel temas yaşandı. 

Oturuma On Dakika Ara Verildi

Yaşanan fiziksel kavganın ardından CHP'li milletvekilleri burnu kanayan Mahmut Tanal'ı bölgeden uzaklaştırdı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, meclisteki tansiyonu düşürmek amacıyla oturuma 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Ak Parti vekillerin oluşturduğu güvenlik çemberi eşliğinde Adalet Bakanı Akın Gürlek yemin törenini gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

