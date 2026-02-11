15 yaş altına sosyal medya yasağı: Oyun platformları kapatılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşından küçüklere yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli olduğunu söyleyip “Bu, oyunların tamamen yasaklanması anlamına gelmiyor.“ dedi.

Türkiye'de çocukların sosyal medya ve çevrim içi ortamlar üzerinden maruz kaldığı risklere karşı yeni bir yasal adım atılmaya hazırlanılıyor.

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi.

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen çalışmalar neticesinde 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Gençlerin "Oyunlar yasaklanacak mı?" sorusuna da yanıt veren Göktaş, "Oyunları toptan kapatmak ya da yasaklamak gibi bir gündemimiz yok." dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında ulaşılabilir bir yasal temsilci ile kullanıcı haklarını koruyan bir sisteme geçmek istediklerini sözlerine ekleyen Bakan Göktaş, "Bunun yanında oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğunu önceden de derecelendirerek sunulmasında önemsiyoruz. Bir sorunla karşılaşıldığında muhatabı belli sürece ve sonuç alıcı bir düzen kurulmasını istiyoruz. Bazı çevrelerin bu hassas konuyu 'Yasak geliyor' diye sunmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Bakanlık çalışmasında sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının en az 15 olması, 15 yaşını doldurmayan çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi teklifi yer alıyor.

Yaş sınırının uygulanabilmesi için platformlara etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilecek.

OYUNLARDA YAŞA GÖRE DERECELENDİRME ÖNERİSİ

Çevrim içi oyunlar için genel bir yaş yasağı öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek. Çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla dijital bağımlılık ve uygunsuz içerik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi