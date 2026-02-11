GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,98
STERLİN
59,90
GRAM
7.347,37
ÇEYREK
12.188,82
YARIM ALTIN
24.264,87
CUMHURİYET ALTINI
48.086,18
GÜNCEL Haberleri

15 yaş altına sosyal medya yasağı: Oyun platformları kapatılacak mı?

15 yaş altına sosyal medya yasağı: Oyun platformları kapatılacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşından küçüklere yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli olduğunu söyleyip “Bu, oyunların tamamen yasaklanması anlamına gelmiyor.“ dedi.

Türkiye'de çocukların sosyal medya ve çevrim içi ortamlar üzerinden maruz kaldığı risklere karşı yeni bir yasal adım atılmaya hazırlanılıyor.

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi.

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürütülen çalışmalar neticesinde 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Gençlerin "Oyunlar yasaklanacak mı?" sorusuna da yanıt veren Göktaş, "Oyunları toptan kapatmak ya da yasaklamak gibi bir gündemimiz yok." dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında ulaşılabilir bir yasal temsilci ile kullanıcı haklarını koruyan bir sisteme geçmek istediklerini sözlerine ekleyen Bakan Göktaş, "Bunun yanında oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğunu önceden de derecelendirerek sunulmasında önemsiyoruz. Bir sorunla karşılaşıldığında muhatabı belli sürece ve sonuç alıcı bir düzen kurulmasını istiyoruz. Bazı çevrelerin bu hassas konuyu 'Yasak geliyor' diye sunmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Bakanlık çalışmasında sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının en az 15 olması, 15 yaşını doldurmayan çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi teklifi yer alıyor.

Yaş sınırının uygulanabilmesi için platformlara etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilecek.

OYUNLARDA YAŞA GÖRE DERECELENDİRME ÖNERİSİ

Çevrim içi oyunlar için genel bir yaş yasağı öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek. Çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla dijital bağımlılık ve uygunsuz içerik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER