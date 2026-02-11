Bakan Fidan UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan’ı kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ı Ankara'da kabul etti" denildi.
Kaynak: DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ı Ankara'da kabul etti" denildi.
Kaynak: DHA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap