GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,98
STERLİN
59,90
GRAM
7.347,37
ÇEYREK
12.188,82
YARIM ALTIN
24.264,87
CUMHURİYET ALTINI
48.086,18
GÜNCEL Haberleri

Konya’da yalnız yaşayanların sayısı açıklandı: 123 bin kişi tek başına

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yalnız yaşayanların sayısı açıklandı: 123 bin kişi tek başına
Türkiye’de tek kişilik hane halkı sayısı geçen yıl 201 bin 781 artışla 5 milyon 523 bin 321’e yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı, yüzde 66,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendi.

Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken yalnız yaşayanların sayısı 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü, 2017'de 3 milyon 491 bin 148'i buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2018'de 3 milyon 730 bin 505, 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Yalnız yaşayanlardaki artış, COVID-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkati çekici boyutlara ulaştı. COVID-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Söz konusu yılda, tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

Tek başına yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Bu sayı, 2024'te 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a çıktı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı, 201 bin 781 artışla 5 milyon 523 bin 321'e yükseldi. Böylece son 10 yılda (2016-2025 döneminde) yalnız yaşayanların sayısı, yüzde 66,5 artış gösterdi.

Yalnızlar büyükşehirlerde yaşıyor

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 981 bin 614'ü İstanbul'da, 400 bin 484'ü Ankara'da, 375 bin 380'i İzmir'de, 206 bin 905'i Antalya'da ve 192 bin 914'ü Bursa'da ikamet etti.

Bursa'yı ise 126 bin 624 ile Adana, 124 bin 682 ile Mersin, 123 bin 952 ile Konya, 123 bin 471 ile Balıkesir ve 112 bin 599 ile Kocaeli izledi.

Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı, 2 milyon 768 bin 625 olurken bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 6 bin 128 ile Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari oldu.

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2016-2025) şöyle:
 
Yıllar Tek kişilik hane halkı Değişim
2016       3.316.894      203.398
2017 3.491.148 174.254
2018 3.730.505 239.357
2019 4.062.576 332.071
2020 4.404.997 342.421
2021 4.781.600 376.603
2022 5.067.331 285.731
2023 5.192.825 125.494
2024 5.321.540 128.715
2025 5.523.321 201.781
Gözden Kaçmasın
Konya’da nüfus yapısı değişiyor: Kadın nüfusu erkekleri geçti!
Konya’da nüfus yapısı değişiyor: Kadın nüfusu erkekleri geçti! Haberi görüntüle

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER