Konyalı bakan Konya’da hafız olmuş! Üstelik Türkiye birincisi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama kararı sonrası görevi devralan Çiftçi'nin, devlet adamlığının yanı sıra dini ilimlerdeki başarısı da dikkat çekiyor.

41 Yıllık Hafızlık Unvanı



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 1983 yılından bu yana, yaklaşık 41 yıldır Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen bir hafız olduğu biliniyor.

Meslek hayatı boyunca yürüttüğü devlet hizmetlerinin yanında hafızlık unvanını da korudu.

Yarışmada Türkiye Birincisi Oldu



Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hafız Ol Hafız Kal Yarışması"na katıldı.



Hafızlık yarışmasında 15 cüz kategorisinde başarı göstererek Türkiye birincisi seçildi.

"Kur'an-ı Kerim ile İrtibatımı Hiç Koparmadım"



Başarısının sırrını disiplinli çalışma olarak açıklayan ve duyurusunu yılbaşında öğrendiğini belirten Çiftçi, 15 cüz kategorisinde yarışmaya katıldığını ve düzenli bir çalışma programı uyguladığını dile getirmişti.

Yarışma öncesinde günlük 5 ila 10 sayfa Kur'an-ı Kerim okuduğunu aktaran Çiftçi, "Her gün mutlaka bir saatimi ayırdım ve çalıştım. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiçbir zaman koparmadım” ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"ni bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi"ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Sayın Valimiz, Çorum'da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile ilimize atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır. Çiftçi, Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi