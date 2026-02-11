Konya’da nüfus yapısı değişiyor: Kadın nüfusu erkekleri geçti!

TÜİK’in 2025 verilerine göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168’e yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların sayısı yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 536 bin 693’e geriledi. Konya ise kadın nüfusunun erkek nüfusunu geçtiği 36 il arasında yer aldı.

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e yükseldi. Ancak artan toplam nüfusa rağmen kırsalda yaşayanların sayısındaki düşüş dikkat çekti. Veriler, Konya'nın da aralarında bulunduğu 36 şehirde kadın nüfusunun erkek nüfusunu geçtiğini ortaya koydu.

Türkiye genelinde nüfusun yüzde 93,6'sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayan kişi sayısı 5 milyon 536 bin 693 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2024 yılında 5 milyon 657 bin 686 idi. Böylece kırsalda yaşayanların sayısı bir yılda yüzde 2,1 azaldı.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 555 bin 475 oldu. Bu oran 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6'ya yükseldi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 284 bin 162 kişiyle Afyonkarahisar olurken, en düşük olduğu il 28 bin 45 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun en fazla olduğu il 15 milyon 754 bin 53 kişiyle İstanbul olurken, en az olduğu il 40 bin 845 kişiyle Ardahan oldu.

Konya kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında



2025 verilerine göre Türkiye'nin erkek nüfusu 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfusu ise 43 milyon 32 bin 734 olarak hesaplandı. Ülke genelinde bir önceki yıl 33 şehirde kadın nüfusu erkeklerden fazlayken, bu sayı 36'ya çıktı. Kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında Konya da yer aldı.

Kırsalda yaşlı nüfus dikkat çekiyor



Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfusun oranı yüzde 68,5 olarak tespit edildi. 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusun oranı yüzde 20,4, 65 ve üzeri yaş grubunun oranı ise yüzde 11,1 oldu.

Köy ve beldelerde yaşayan 5 milyon 536 bin 693 kişinin 885 bin 390'ı 0-14 yaş grubunda, yaklaşık 3,5 milyonu 15-64 yaş grubunda, yaklaşık 1,2 milyonu ise 65 ve üzeri yaş grubunda yer aldı. Kırsalda yaşayanların 2 milyon 859 bin 137'si erkek, 2 milyon 677 bin 556'sı kadınlardan oluştu.

Veriler, Türkiye genelinde şehirleşmenin hız kesmeden devam ettiğini, kırsalda yaşayan nüfusun ise her geçen yıl azaldığını ortaya koyarken, Konya'nın kadın nüfusunun erkekleri geçtiği iller arasında yer alması dikkat çekti.

Kaynak: AA