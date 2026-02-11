Angı ve Ergin ailelerinin acı günü

Eski AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Ahmet Ergin'in torunu, Kadir Angı'nın kızı Ahsen Vildan Angı dün hayatını kaybetti.

Henüz üç aylık olan Ahsen Vildan bebek, bir süredir tedavi altındaydı. Geçirdiği ameliyatın ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Ahsen Vildan'ın vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresini ve sevenlerini üzdü.





Ahsen Vildan Angı öğlen namazını müteakip Araplar Ak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığında toprağa verildi. Ahsen Vildan Angı'nın cenazesine belediye başkanları, Konya protokolü, çok sayıda üst düzey yönetici, il müdürleri ile ailenin dostları ve yakınları katıldı.





Angı ve Ergin ailelerinin acısını paylaşan katılımcılar, minik Ahsen Vildan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi

Kaynak: Haber Merkezi