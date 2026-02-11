Konya Şehir Tiyatrosu’na “Yılın Oyunu” ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği “V. Frank” adlı oyun, Tiyatro Gazetesi Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından “Yılın Oyunu” ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği nitelikli oyunlarının karşılığını prestijli bir ödülle taçlandırdı.

Konya Şehir Tiyatrosu tarafından ilk gösterimi geçtiğimiz Ekim ayında yapılan ve Konyalı tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan "V. Frank” adlı oyun, tiyatro camiasında prestijli bir ödüle layık görüldü.





Tiyatro Gazetesi Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından; rejisi, oyunculuk performansları, dekoru, kostümleri ve müzikleriyle çok başarılı bir proje olarak değerlendirilerek jüri üyelerinden tam not alan V. Frank, jüri tarafından "Yılın Oyunu Ödülü”nü kazandı.





Friedrich Dürrenmatt tarafından kaleme alınan ve Fatih Dinçer'in yönettiği iki perdelik oyunda, mirasını sürdürmekte zorlanan bir bankanın trajikomik öyküsü sahneye taşınıyor.





Güç, para ve ahlak arasındaki çelişkilerin hiciv dolu bir dille anlatıldığı eser, sahne tasarımı ve oyunculuk anlamında dikkat çekmişti

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu