GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,73
EURO
52,05
STERLİN
59,81
GRAM
7.360,37
ÇEYREK
12.210,30
YARIM ALTIN
24.307,69
CUMHURİYET ALTINI
48.171,44
KONYA Haberleri

Bakan Göktaş’tan Konya’ya sosyal belediyecilik övgüsü!

Bakan Göktaş’tan Konya’ya sosyal belediyecilik övgüsü!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, hem merkezi hem de yerel yönetimlerimizle birlikte ailelerimizi ve gençlerimizi hayatın her aşamasında desteklemeyi sürdüreceğiz.“ ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş NSosyal hesabından Konya Büyükşehir Belediyesinin aile odaklı destek projelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Aileyi güçlendiren her adımın, güçlü Türkiye'nin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:"Bu anlayışla Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği destek projeleri, sosyal belediyeciliğin en güzel, en somut örneklerinden biri. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, hem merkezi hem de yerel yönetimlerimizle birlikte ailelerimizi ve gençlerimizi hayatın her aşamasında desteklemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER