Başkan Zeynep Güneş’e yönelik eleştirilere Konya’dan sert tepki: “Hazmedeceksiniz’’

Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kıyafeti üzerinden hedef alınmasına tepkiler sürerken, Konya’dan da destek mesajı geldi.

Konya'dan paylaşılan destek mesajı sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, çok sayıda kullanıcı da Zeynep Güneş'e yöneltilen eleştirilere karşı dayanışma çağrısı yaptı.

Başkan Zeynep Güneş, kendisine yönelik hakaretler sonrası yaptığı açıklamada, maruz kaldığı tutumun sadece kendisini değil, Anadolu kadınlarının temsil ettiği değerleri hedef aldığını ifade etmiş, duygulanarak gözyaşlarına hâkim olmakta zorlanmıştı.

Zeynep Güneş: Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?

Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise daha önceki yıllarda da grup toplantısına katıldığını, o dönemlerde de bu kıyafetleri giydiğini, kimseden bir tepki almadığını hatırlattı.

"Belediye başkanı olunca ne oluyor?" ifadesini kullanan Güneş, "Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?" sorusunu yöneltti.

Bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Güneş, "Kendi anneannesinin, kendi örfünü beğenmiyor. Neyi beğendireceğiz?" dedi.

"Bu şekilde rencide edilmek hakikaten çok üzücü"

Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadele hepimizin, gelecek nesillerin de mücadelesi. Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Yani bir anne evladının tesellisine kalmamalı. Benim oğlumun arayıp da anne 'bunlara üzülme' demesi insanı üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor. Böyle bir şey olamaz. İnsan üzülüyor. Onun için anayasal haklarımızı verin Başkanım. Kılık kıyafetin anayasal bir hak haline gelmesi gerekiyor bu ülkede. Bir an önce sivil anayasaya geçilmeli."

Eleştirilere Konya'dan tepki: "Şalvarımızla tülbentimizle gurur duyuyoruz"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pembe Oltulu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Güneş'e yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Pembe Oltulu, paylaşımında Anadolu kadınlarının toplumun her alanında var olduğuna dikkat çekerek, "Biz Anadolu kadınları şalvarımızla, yeleğimizle, tülbentimizle gurur duyuyoruz. Yeri gelir tarlada çalışır, yeri gelir belediye yönetir, yeri gelir memur olur, yeri geldiğinde de tıp fakültesinde ders veririz” ifadelerini kullandı.

"Hazmedeceksiniz"

Oltulu, paylaşımında kadınlara yönelik bu tür yaklaşımları kınayarak, yıllarca baskı ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların bugün geldikleri noktayı kabullenemeyen bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Prof. Dr. Oltulu, "Yıllar geçti, hala yılmadınız. Hazmedeceksiniz. Bir kez daha ve çok daha yüksek sesle söylüyorum; kaybettiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi