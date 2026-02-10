Karatay Belediyespor takımı namağlup Konya Şampiyonu oldu!

Karatay Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı, Play-Off finallerinde karşılaştığı Öntur Havzanspor’u 4-0 mağlup ederek Konya Şampiyonu oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan final karşılaşmasında etkili bir oyun ortaya koyan Karatay temsilcisi, elde ettiği bu sonuçla Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil etme hakkı kazandı.

2025-2026 Futbol Sezonu Konya Amatör Küme U16 Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı, normal sezonu 15 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider tamamladı. İl finallerinde de başarılı performansını sürdüren ekip, B grubundaki üç maçını da kazanarak grubunu lider bitirdi.



Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansı Play-Off finaline de taşıyan U16 takımı, rakibini farklı skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen takım, Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.







KILCA: SPORCULARIMIZA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARILAR DİLİYORUM



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Şampiyonu olan Karatay Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı'nı tebrik etti.







Karatay Belediyespor Kulübü futbol takımlarının ortaya koyduğu üstün performansın yalnızca Karatay'ı değil tüm şehri gururlandırdığını belirten Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi:



"Sporcularımızın final karşılaşmasında ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhu bizleri gururlandırdı. Bu anlamlı başarıyla birlikte Türkiye Şampiyonası'nda Konya'yı temsil edecek olmaları, Karatay'ımız adına büyük bir mutluluktur. Gençlerimizin sporla iç içe, disiplinli ve hedef odaklı yetişmeleri adına desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve ailelerine teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda takımımıza başarılar diliyorum.” Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

