Konya’daki çeşmeyi gören şaşırıyor! Yazın ilk o gitmişti

Konya son yılların en bereketli kış mevsimini yaşıyor. Yaşanan kuraklık ocak ayı başı itibariyle yerini berekete bıraktı.
YAZ ÇOK ZOR GEÇTİ!
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne ismini veren, Eflatunpınar Hitit Su Anıtın topraklarında barındıran Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz çok zor geçti. Yağmur uzun süre dindi, akarsular durdu ve göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Su çekildikçe çekildi ve göldeki yat ve balıkçı kayıkları karaya oturdu.
İLK KURUYAN ÇEŞME!
Beyşehir'de yaz mevsiminde ilk kuruyan çeşme kış yağışlarıyla coştu. Su bu aralar o kadar güçlü akıyor ki görenleri şaşırtıyor. Oluktan çıkan su zaman zaman çeşme havuzunu aşıp toprağa dökülüyor.
İSRAF OLMUYOR!
Çeşmenin coşkusunu görenler akan suyun boşa gittiğini düşündü ancak durum çok farklı... Kaynaktan gelen su çeşmeden tüketilemeyen kısmını Beyşehir Gölüne akıtıyor.
(Bekir Turan)