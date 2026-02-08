Kulu Belediye Başkanı Sertdemir’den esnaf ziyaretleri

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, hafta sonu esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Sertdemir, esnafların ve vatandaşların talep ile önerilerini yerinde dinledi.

Alın teriyle ilçenin ekonomisine katkı sağlayan esnafların her daim yanında olduklarını belirten Başkan Sertdemir; her zaman desteğini hissettiğimiz esnaf vatandaşlarımızın yanında olmaya, daha güçlü bir Kulu için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

(Ali Asım Erdem)