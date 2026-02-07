Konya Valisi İbrahim Akın Taşkent’te yürütülen çalışmaları inceledi

Vali İbrahim Akın, ilçede ilk olarak Taşkent Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Fatih Karamahmut ve Kaymakamlık birim amirleri ile ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Akın, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.
Taşkent Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Taşkent Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Belediye Başkanı Mehmet Acar'dan belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.
Taşkent ilçe ziyareti kapsamında son olarak ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akın, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
(Cumali Özer)