GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
51,71
STERLİN
59,71
GRAM
7.404,40
ÇEYREK
12.283,52
YARIM ALTIN
24.453,65
CUMHURİYET ALTINI
48.462,12
KONYA Haberleri

Konya Valisi İbrahim Akın Taşkent’te yürütülen çalışmaları inceledi

Cumali Özer
Muhabir
Konya Valisi İbrahim Akın Taşkent’te yürütülen çalışmaları inceledi
Konya Valisi İbrahim Akın, Taşkent ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali İbrahim Akın, ilçede ilk olarak Taşkent Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Fatih Karamahmut ve Kaymakamlık birim amirleri ile ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Akın, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.

Taşkent Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Taşkent Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Belediye Başkanı Mehmet Acar'dan belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Taşkent ilçe ziyareti kapsamında son olarak ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akın, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER