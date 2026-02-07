GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’daki Gembos Ovası adeta göle döndü

Konya’nın Derebucak ilçesinde bulunan Gembos Ovası, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından adeta göle döndü.

İlçenin en bereketli tarım alanlarından biri olan ovadaki ekili araziler, günlerdir aralıklarla devam eden yağmur ve kar yağışları sonrası sular altında kaldı. Çilek, fasulye, nohut, hububat ve karpuz başta olmak üzere birçok tarım ürününün yetiştirildiği bölgeye bereket veren Gembos Ovası'ndaki arazilerin yaklaşık üçte ikilik bölümünün taşkın sularıyla kaplandığı belirtildi. Derebucak-Antalya Kara yolu güzergahında yer alan ovanın her iki tarafının da bölgede etkili olan yağışların ardından taşkın sularıyla doldu.

Görüntüler Deniz Manzarasını Andırıyor

Bölgedeki kar ve yağmur sularının bölgedeki düdenlerin yeterince çekmemesi nedeniyle ovada su birikintileri oluştu. Derebucak-Gembos güzergahındaki yeni Konya-Antalya Kara yolu'nu kullanan sürücüler, ovanın ortasından geçen yolda ilerlerken denizi andıran görüntülerle karşılaşıyor.

Taşkınlar Yeniden Yaşandı

Bölgede ekim yapan ve tarlaları sular altında kalan çiftçiler ise zor günler geçiriyor. Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için suların bir an önce arazilerden çekilmesini bekliyor. Gembos Ovası'nda Derebucak Prof. Dr. Muslu Barajı'nın inşa edilmesinin ardından uzun süredir benzer taşkınların yaşanmadığına dikkat çekilirken, barajda depolanan suların Beyşehir Gölü'ne takviye edilmesi sayesinde arazilerin taşkınlardan korunduğu ifade ediliyor.

Ancak bu yıl yaşanan yoğun ve bereketli yağışlar, akarsuların debisinin yükselmesi ve düdenlerin yetersiz kalması sonucu ovada yeniden taşkınlara neden oldu.

Kaynak: İHA

