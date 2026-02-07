GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Adliyede gerçekleşen cinayette 2 kişi ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Adliyede gerçekleşen cinayette 2 kişi ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa Adliyesi’nde 2 kişinin öldüğü, 1 uzman çavuşun şehit olduğu kanlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde Kemal Ergün’e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Bursa Adliyesi'nde 1 buçuk yıl önce Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 23 Eylül 2023'te meydana gelen silahlı kavga sonrası açılan davanın ikinci duruşması için 13 Aralık 2024'te Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine gelen Kemal Ergün, duruşma sırasında dehşet saçtı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİNE GİZLEDİĞİ SİLAHLA DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Ergün, oğlu Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalyesine gizlediği tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'ya defalarca ateş açtı.

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda yaşanan saldırı sırasında büyük panik yaşanırken, avukatlar ve basın mensupları canlarını kurtarmak için koltukların altına saklandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile Köksal Akça olay yerinde hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan uzman çavuş Nurettin Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kurşunların isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuşlar Nurettin Yaşar ve Uğur Bulut ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye binasındaki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün, engelli oğlunu tekerlekli sandalye ile X-Ray cihazının yanından geçirerek adliyeye giriş yaptığı anlar yer aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, olayda ihmali olduğu değerlendirilen bazı kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İncelemelerde kullanılan silahın kurusıkıdan çevrilmiş olduğu belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 SANIK BERAAT ETTİ

Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde Kemal Ergün ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı şüpheliler tutuklanırken, iki kamu görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Kemal Ergün'e, Şehit Jandarma personeline yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, diğer eylemleri nedeniyle ise toplamda uzun süreli hapis cezaları verildi.

Ergün, ifadesinde silahı oğlunun sandalyesindeki tuvalet bölümüne yerleştirdiğini, ses çıkmaması için bez ve yatak koruyucu ile sardığını anlattı.

Mahkeme, diğer beş sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: İHA

