500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

“Yüzyılın Konut Projesi“ kapsamında Yalova ve Kırıkkale’de inşa edilecek toplam 3 bin 541 konutun hak sahipleri, bugün noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi"nde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında bugün Yalova ve Kırıkkale illerinde yapılacak konutlar için kura törenleri düzenleniyor.

Yaklaşık 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu 500 bin sosyal konut projesinde, 29 Aralık'ta başlayan kura maratonunun Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekilecek

Kırıkkale'de hayata geçirilecek 1736 konutun kura çekimi yapılacak. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olduğu Merkez (Yahşihan), Bahşılı, Balışeyh, Delice ve Keskin ilçelerinde hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Kırıkkale genelinde en yoğun ilgi 1100 konutun inşa edileceği Yahşihan projesine gösterilirken, Çelebi ilçesinde ise başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle kura çekilmeden tüm başvurular doğrudan hak sahibi kabul edildi.

Yalova'da 1805 hak sahibi belirlenecek

Günün bir diğer kura heyecanı ise Yalova'da yaşanacak. Şehir merkezi ve ilçelerinde yapılacak toplam 1805 konut için başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçları canlı yayından takip edecek. Yalova kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listeleri gün içinde netlik kazanacak.

27 Şubat'a kadar kura çekimleri tamamlanacak

TOKİ'nin resmi YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlanan kura çekimleri, noter huzurunda ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiriliyor. Hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden sorgulayabiliyebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta başında yaptığı açıklamada kura çekimlerinin 27 Şubat 2026'ya kadar 81 ilin tamamında bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Milletimize verdiğimiz sözü tutuyor, 500 bin yuvamızın sahiplerini tek tek belirliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yalova ve Kırıkkale kuralarının ardından önümüzdeki hafta Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki projeler için takvimin devam etmesi bekleniyor.

