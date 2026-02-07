GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz kıyıları ve yurdun doğusunda beklenen sağanak nedeniyle bu bölgelerdeki illerde yaşayanların dikkat olması istendi.

Hafta sonunda Antalya ve Mersin'de sağanak yağış etkili olacak. Bitlis, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van için ise kuvvetli karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Bölgede alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan yaşanabilir.

Yetkililer ayrıca yükseklerde kuvvetli kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti ve çığ riskine karşı da uyardı.

Sarı kod uyarısı yapılan iller arasında Hatay, Bursa, ve Yalova da bulunuyor. Bu üç ilde bugün gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

