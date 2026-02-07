Mahalle bakkalına 5 ayda ikinci silahlı saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde maskeli 2 kişinin bir bakkala yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi E Caddesi'nde meydana geldi. Bakkala giden yüzleri maskeli iki kişi, işyeri sahibi E.C'ye silahla ateş eti ve ardından koşarak kaçtı.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından ve karın boşluğundan vurulan E.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aynı bakkalın 5 ay önce yine kurşunlandığı ve E.C'nin polis korumasında tutulduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA