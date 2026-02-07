GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kiracı dükkan sahibini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kiracı dükkan sahibini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Konya’da dönercilik yapan Harun Çapar (33), kira anlaşmazlığı yaşadığı işyeri sahibi Muammer Dutar’ı (47) tüfekle vurarak öldürdü. Son kez hakim karşısına çıkan Çapar, hiçbir indirim uygulanmadan ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Geçen yıl geçen yıl 13 Nisan tarihinde Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'nde meydana gelen olayda Muammer Dutar, iddiaya göre kira anlaşmazlığı yaşadığı kiracısı Harun Çapar ile konuşmak için dükkana geldi. Burada taraflar arasındaki konuşma tartışmaya döndü.

TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Harun Çapar, tartışma büyüyünce işyerinde bulunan tüfekle Muammer Dutar'ı göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler Muammer Dutar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan cinayet zanlısı Harun Çapar ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

"RÜYAMDA BANA BÜYÜ YAPTIKLARINI GÖRDÜM"

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Harun Çapar ifadesinde, "1.5 yıldır dükkânda kiracıyım. Aramızda herhangi bir sorun yok. Son bir yıldır rüyamda, işyeri sahibi ile çevre komşu dükkân sahiplerinin bana büyü yaptıklarını görüyordum. Zarar verebileceklerini düşünerek olaydan bir gün önce av tüfeğimi işyerinin deposuna sakladım. Muammer Dutar olay günü bitişik dükkândaki fotoğrafçıya girdi. Girerken de bana selam verdi. Bunun üzerine tüfeği sakladığım yerden aldım. İşyerime gelince de ateş etmişim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPITILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıkan Çapar, hiçbir indirim uygulanmadan 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

