Konyasporlu oyuncu ameliyat oldu!

TÜMOSAN Konyaspor, futbolcusu Ufuk Akyol'un sağ diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve iç menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu. Kulüp sağlık ekibi, Ufuk'un rehabilitasyon sürecine başladı.
Kulüp, sosyal medya ve resmi açıklamalarında Ufuk Akyol'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Futbolcumuz Ufuk Akyol, sağ diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve iç menisküs onarımı operasyonu geçirmiş olup rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır.— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 7, 2026
Ufuk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/KexTgSspEB
(Bekir Turan)