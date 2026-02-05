GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
SPOR Haberleri

Konya’da Avrupa Şampiyonası heyecanı sona erdi!

Konya’da Avrupa Şampiyonası heyecanı sona erdi!
Konya’da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, beşinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda, Spor Toto ve Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonunca Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyon Avrupa'nın en iyi pist bisikletçilerini bir araya getirdi.

Organizasyonun beşinci ve son gününde yapılan kadınlar keirin final yarışında bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Alina Lysenko, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransa adına yarışan Mathilde Gros, finalde verdiği mücadeleyle gümüş madalya, Almanya'dan Lea Sophie Friedrich ise bronz madalya elde etti. Büyük Britanyalı Lauren Bell ile İspanyol Helena Casas Roige ilk beş içerisinde yer alırken, son Avrupa şampiyonu Hollandalı Steffie van der Peet finali altıncı sırada tamamladı.

Erkekler keirin finalinde, dünya rekortmeni Büyük Britanyalı Matthew Richardson altın madalyanın sahibi oldu. Son dünya şampiyonu Hollandalı Harrie Lavreysen, +0.033 saniyelik farkla ikinci sırada yer alarak gümüş, Belçikalı Lowie Nulens de bronz madalyayı aldı.

Kadınlarda zirve Belçika'nın

200 turdan oluşan kadınlar madison yarışı boyunca topladığı 50 puanla Belçika, altın madalyanın sahibi olurken, Belçikalı Lotte Kopecky ve Shari Bossuyt, özellikle aldıkları 20 turluk bonus ile rakiplerine üstünlük kurdu. Büyük Britanya, 27 puanla gümüş madalyayı kazanırken İtalya ise 26 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler madisonda kazanan Almanya

Erkekler madison yarışında 85 puanla Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Portekiz, 55 puanla gümüş Belçika ise 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Ödül seromonisinde şampiyon sporculara ödülleri, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER