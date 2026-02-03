İlhan Palut kimdir? İlhan Palut nereli kaç yaşında hingi takımları çalıştırdı?

Süper Lig’in deneyimli teknik direktörlerinden biri olan ilhan Palut’un kariyeri merak ediliyor. İşte futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan İlhan Palut’un kariyeri...

50 yaşındaki İlhan Palut 9 Kasım 1976 yılında Hatay Reyhanlı'da doğdu. Türk teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Futbolculuk kariyerinde toplam 338 lig maçına çıkıp 32 gol atan Palut, uzun yıllar formasını giydiği Hatayspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşadı ve ardından 1. Lig'de mücadele ederek play-off aşamalarında yer aldı. Süper Lig'de Göztepe, Konyaspor ve Ç.Rizespor'u çalıştıran Palut, Konyaspor ile Süper Ligi 3. bitirerek Avrupa Kupalarına katılma başarısı gösterdi. Son olarak Rizesor'u çalıştıran İlhan Palut 2 aydır takım çalıştırmıyor.

İlhan Palut hangi takımlarda oynadı?

İlhan Palut futbolculuk kariyeri boyunca çok yer değiştirmedi. Sadece 4 farklı kulüpte futbol oynadı. İlhan Palut futbolculuk kariyeri boyunca 338 maça çıktı ve bu maçlarda 32 gol attı. İlhan Palut'un futbolculuk kariyerinde milli takım geçmişi yok. İlhan Palut'un futbolculuk döneminde oynadığı takımları ve şu şekilde listeleniyor.

1996 - 2004 arası: Hatayspor (194 maç, 24 gol)

2004 - 2006 arası: Adana Demirspor (58 maç, 2 gol)

2006 - 2009 arası: Hatayspor (63 maç, 5 gol)

2007 - 2008 arası: Çorumspor, kiralık (23 maç, 1 gol)

İlhan Palut 2008 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırdı ancak yeşil sahalardan uzaklaşmadı. 2011 yılından teknik direktörlük yapmaya başlayan İlhan Palut, Türk futboluna katkı sağlamaya devam ediyor.

İlhan Palut'un Teknik Direktörlük Kariyeri

İlhan Palut futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra teknik direktör olarak çalışmaya başladı. Süper Lig macerasına İzmir ekibi Göztepe ile 2019 yılında başlayan Palut, Konyaspor ve ÇAYKUR Rizespor'da teknik direktörlük yaptı.

23 Ağustos 2011 ile 9 Şubat 2012 arasında Kırıkhanspor'da, 27 Eylül 2012 ile 15 Nisan 2013 tarihleri arasında Hatayspor altyapısında, Ahmet Taşyürek'in yanında toplam 86 maç yardımcı antrenörlük yaptı.

15 Nisan 2013 ve 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Hatayspor'da Ahmet Taşyürek ile birlikte 36 maç yardımcı antrenörlük yaptı.

20 Ağustos 2015 ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

25 Temmuz 2016 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Hatayspor'un teknik direktörü olarak görev aldı.

İlhan Palut hangi takımları çalıştırdı?

4 Kasım 2019 - 11 Ocak 2021 tarihleri arası Süper Lig ekiplerinden Göztepe

10 Şubat 2021 - 17 Ocak 2023 tarihleri arası Süper Lig ekiplerinden Konyaspor

01 Temmuz 2023 - 29 Kasım 2025 tarihleri arası Süper Lig ekiplerinden Ç.Rizespor

