Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Tesislerde konuşulan tek konu final
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçının ardından, “Yarın itibarıyla da cuma günkü kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. En güçlü, en kararlı bir şekilde inşallah final maçını oynayacağız“ dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Kupası finalini düşünerek daha çok genç bir kadroyla maça çıktıklarını belirtti. Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Palut, "Tabii ki ligi hem moral olarak hem de sıralama olarak iyi bir sonuçla bitirmek istiyorduk. Geçen hafta camia olarak üzülen bir rakip vardı karşımızda. Bu vesileyle geçmiş olsun demek istiyorum Kayserispor camiasına. Sakat oyuncularımız, tedavi olan oyuncularımız var, bir şekilde Trabzonspor finaline yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında çok yük binen oyuncular var, onlar da hazırlıklarına devam ediyorlar. Buraya gençlerle desteklediğimiz ve düzenli forma şansı bulamayan oyuncularımızdan oluşan bir kadroyla geldik. Bu oyuncularımın mücadelesinden genel anlamda memnunum. Başa baş bir oyun oldu, biz de kazanabilirdik. Teknik anlamda yeteri kadar fırsat bulduğumuz bir oyun yalnız daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Hem biz Kayserispor'u çok az adamla yakaladık geçiş hücumlarında, dönem dönem de tam tersi yakalandık. Bence keyifli bir maç oldu" diye konuştu.

"Hırslarınızın takımın menfaati önüne geçmemesi gerekiyor"

Yarından itibaren cuma günü oynanacak olan Türkiye Kupası finaline hazırlanmaya başlayacaklarını kaydeden Palut, "İnsan her maçı kazanmak istiyor bir teknik adam olarak, bitirebilecek en üst yerde bitirmek istiyor ligi. Ama bazen de önemli maçlar öncesinde bazı hamleleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kesinlikle içe sinen bir şey değil ama bazen kendi hırslarınız takımın menfaatinin önüne geçmemesi gerekiyor. Kayserispor kazandı, tebrik ediyorum. Genç oyuncularımın hepsi iyi mücadele etti, onlara da teşekkür ediyorum. Yarın itibarıyla da cuma günkü kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. En güçlü, en kararlı bir şekilde inşallah final maçını oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tesislerde konuşulan tek konu final"

Şehirde Trabzonspor ile oynanacak olan final maçının konuşulduğunu da aktaran Teknik Direktör İlhan Palut, "Tesislerde konuşulan tek konu final. Onun dışındaki konulara konsantre olmak pek kolay olmuyor, önümüzde bu kadar somut bir hedef dururken. Bir heyecan havası hissettiğimi söyleyebilirim. Şehirde kim görse size bunu soruyor. Bazen rahatlamaya gidiyorsunuz, insanların heyecanı, beklentileri sizi tam tersine döndürebiliyor. Çünkü bu da bir sorumluluk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

