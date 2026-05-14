Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında heyecan yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ile başlayacak. Kayserispor ve Fatih Karagümrük’ün ardından Süper Lig’den 1. Lig’e düşecek son takım da bu hafta belli olacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta heyecanı yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilediği sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından küme düşecek son takım da bu hafta belli olacak. Göztepe ile RAMS Başakşehir de Avrupa kupalarına katılma yolunda 5.'lik mücadelesi verecek.
Son haftada dört takım düşme adayı
Ligin son haftası dört takım arasındaki kümede kalma mücadelesine sahne olacak. Kasımpaşa, şampiyon Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'a konuk olacak. Bir diğer düşme adayı Antalyaspor da Kocaelispor'u ağırlayacak. Alınacak sonuçlara göre Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği veya Antalyaspor'dan biri Trendyol 1. Lig'e düşecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”