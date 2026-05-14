Mevlid Kandili tarihi 2026: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
İslam aleminde manevi değeri yüksek geceler arasında yer alan kandiller, 2026 dini günler takvimiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Hz. Peygamber (s.a.v)’in doğum günü olan Mevlid Kandili’nin hangi tarihte idrak edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre Mevlid Kandili bu yıl 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

 

Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi nedir?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli ve anlamlı gecelerden biri olarak kabul edilmektedir. "Doğum zamanı” ve "doğum yeri” anlamına gelen Mevlid, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dünyaya teşrif ettiği geceyi ifade eder.

