19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ve törenlerle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, 19 Mayıs'ın resmi tatil durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs okullar, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil olarak kutlanacak.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 19 Mayıs günü kapalı olacak.

19 MAYIS'TA HASTANELER VE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar, valilikler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve belediyeler gibi kamu kurumları kapalı olacak. Sağlık sektöründe ise aile sağlığı merkezleri kapalı olurken, hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

