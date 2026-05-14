19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs okullar, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı?
- Güncelleme Tarihi:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve çalışan 19 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs okullar, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ve törenlerle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, 19 Mayıs'ın resmi tatil durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs okullar, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatil takviminde yer alan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil olarak kutlanacak.
19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 19 Mayıs günü kapalı olacak.
19 MAYIS'TA HASTANELER VE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar, valilikler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve belediyeler gibi kamu kurumları kapalı olacak. Sağlık sektöründe ise aile sağlığı merkezleri kapalı olurken, hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”