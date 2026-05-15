Mars’taki Perseverance keşif aracından yeni özçekim

NASA’nın Mars’taki gözü kulağı olan Perseverance keşif aracı, antik Jezero Krateri’nin sınırlarında bir özçekim gerçekleştirdi. Gezegenin milyarlarca yıllık geçmişine ışık tutan en yaşlı kayaçların arasında çekilen bu kare, bilim dünyasında büyük heyecan oluşturdu.

NASA tarafından paylaşılan çarpıcı fotoğrafta, Perseverance "Lac de Charmes" adı verilen engebeli bölgede, arkasında uçsuz bucaksız kayalıklar ve rüzgarın şekillendirdiği kızıl topraklarla poz veriyor.

Keşif aracının robotik kolundaki özel bir kamerayla çektiği 61 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilen bu portre, aracın adeta doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Fotoğrafın arka planındaki keskin sırtlar ve antik lav akıntılarının kalıntıları, milyarlarca yıl önce bölgede suyun aktığı döneme ait jeolojik ipuçlarını barındırıyor.

Şubat 2021'den bu yana Mars'ta mikroorganizma düzeyinde antik yaşam izleri arayan Perseverance, bu son yolculuğuyla kraterin en derin ve bilimsel açıdan en değerli sınırlarına ulaşmış oldu.

Bilim insanları, keşif aracının hemen yanında taze bir sondaj deliğiyle birlikte poz verdiği bu bölgedeki yaşlı kayaçların, Mars'ın erken kabuk oluşumu ve iklim geçmişi hakkında kritik veriler sağlayacağına inanıyor.

Topladığı kaya örneklerini gelecekte Dünya'ya gönderilmek üzere depolayan robotik kaşif, hem sanatsal hem de bilimsel değeri yüksek bu fotoğraflarla Kızıl Gezegen'in gizemlerini çözmeye devam ediyor.

