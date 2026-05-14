Konya’nın kırmızılı kadını! Sultan abla yine hastanelik oldu

Her gün 48 numaralı otobüse binerek şehir merkezine gelen ve Konyalıların yakından tanıdığı "Kırmızılı Kadın” olarak bilinen Sultan Özcan hastaneye kaldırıldı.
Daha öncede hastaneye kaldırılmıştı!
Konyalıların "Sultan Abla” diye seslendiği Sultan Özcan'ın, daha önce de Mevlana Caddesi'nde rahatsızlanarak bayılmıştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Özcan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık durumu nasıl?
Son olarak yeniden rahatsızlanan Sultan Özcan'ın hastaneye kaldırıldığı ve burada müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
