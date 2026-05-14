8 yıl önce şehit düşmüştü! Konya’da çekilen bu fotoğraf görenleri duygulandırdı

Konya'nın Ilgın ilçesi Yukarıçiğil Mahallesi'nde, şehit Ali Cevizci adına yaptırılan çeşme ve mesire alanında anlamlı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Şehidin babası Mehmet Cevizci'nin de yer aldığı kare, duygu dolu anlara sahne oldu.
Türk Bayrağı altında anlamlı buluşma
Mesire alanında dalgalanan şanlı Türk bayrağı eşliğinde çekilen fotoğraf, vatan uğruna can veren kahraman şehitlerin aziz hatırasını bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanda çekilen kare, görenleri duygulandırdı.
Şehidin adı yaşatılıyor
Şehit Ali Cevizci adına yaptırılan çeşme ve mesire alanının, mahalle halkı tarafından sıkça ziyaret edildiği öğrenildi. Bölge sakinleri, şehidin isminin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
Mahalle sakinlerinden büyük takdir
Türk bayrağının gölgesinde verilen anlamlı poz, Ilgın halkı başta olmak üzere sosyal medyada da takdir topladı. Duygusal kare, birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha hatırlattı.
