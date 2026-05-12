15 bin yeni personel müjdesi! Başvurular için beklenen tarih ve kadro dağılımı açıklandı

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için müjdeli haber, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından verildi. Bakan Gürlek açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz." dedi. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Gürlek açıklamasında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz." dedi.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi