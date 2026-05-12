Konyalılar dikkat! Bu güzergah 2 gün kapatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, Ankara Yolu Caddesi'nde yol yapım çalışması nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceği duyuruldu.
Gülistan Alt Geçidi yan yolu trafiğe kapanacak
Açıklamaya göre, Ankara Yolu Caddesi Gülistan Alt Geçidi şehir merkezi istikameti yan yol çıkışı, gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları kapsamında araç trafiğine kapatılacak.
YOL KAPATMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) May 12, 2026
Ankara Yolu Caddesi Gülistan Alt Geçidi şehir merkezi istikameti yan yol çıkışı, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacaktır.
Tarih: 12-13 Mayıs 2026
Saat: 23.00 - 07.00
Sürücülerimizin alternatif güzergâhları kullanmaları…
Çalışma iki gece sürecek
Yetkililer, yol kapatma uygulamasının 12-13 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacağını bildirdi. Çalışmaların her iki gece de 23.00 ile 07.00 saatleri arasında devam edeceği belirtildi.
Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı
AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Özellikle gece saatlerinde bölgede yoğunluk oluşabileceği değerlendiriliyor.
(Berna Ata)