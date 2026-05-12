Konyalılar dikkat! Bu güzergah 2 gün kapatılıyor

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir trafiğini etkileyecek yol yapım çalışması nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, Ankara Yolu Caddesi'nde yol yapım çalışması nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceği duyuruldu.

Gülistan Alt Geçidi yan yolu trafiğe kapanacak

Açıklamaya göre, Ankara Yolu Caddesi Gülistan Alt Geçidi şehir merkezi istikameti yan yol çıkışı, gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları kapsamında araç trafiğine kapatılacak.

Çalışma iki gece sürecek

Yetkililer, yol kapatma uygulamasının 12-13 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacağını bildirdi. Çalışmaların her iki gece de 23.00 ile 07.00 saatleri arasında devam edeceği belirtildi.

Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Özellikle gece saatlerinde bölgede yoğunluk oluşabileceği değerlendiriliyor.

