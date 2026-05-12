NEÜ’de “6. Türk Müziği Günleri’’ Mustafa İzzet Efendi anısına gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından, konservatuvarın kuruluşundan bu yana her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Türk Müziği Günleri’nin altıncısı, geniş katılımla icra edildi. Etkinlikler, vefatının 150. yılı dolayısıyla devlet adamı, neyzen, hattat ve kadıasker Mustafa İzzet Efendi anısına ithaf edildi.
Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda tertip edilen etkinliğin açılış programında Hattat Hüseyin Kutlu, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'yi bütün sanat yönleri ile tanıttı. Akabinde Neyzen Ahmed Şahin, Mustafa İzzet Efendi'nin eserlerinin de yer aldığı klasik bir repertuvar ile açılış konserini gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında bu yıl, NEÜ ile Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ve temel eğitimin yanı sıra Türk müziği alanında eğitim-öğretim programlarının yürütüldüğü Celal Akın Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu ile ortak konserler de sanatseverlere sunuldu.
Bireysel ve karma birçok etkinliğe sahne olan ve 5 gün süren 6. Türk Müziği Günleri, her yıl olduğu gibi konservatuvarın tüm akademisyenleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerini aynı sahnede buluşturan Mülâki Konseri ile sona erdi.
