MÜSİAD Konya’dan girişimcilik ve yatırım ekosistemine yeni adım: TohumUP

MÜSİAD Konya tarafından hayata geçirilen "TohumUP” platformunun basın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan MÜSİAD Konya Başkanı Osman Ulular, TohumUP'un Konya'daki girişimcilik ve yatırım kültürünü kurumsal bir zeminde güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Ulular, Konya'nın üretim gücü, sanayi altyapısı, genç insan kaynağı ve girişimci ruhuyla Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Şehirde teknoloji odaklı ve büyüme hedefi taşıyan çok sayıda projenin bulunduğunu belirten Ulular, fikirlerin başarıya ulaşabilmesi için doğru yönlendirme, yatırımcı desteği ve güçlü iş birliklerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bu anlayış doğrultusunda geliştirilen TohumUP'un; Konya merkezli, yenilikçi ve büyüme potansiyeli taşıyan girişimleri yatırımcılar, mentorlar, iş dünyası temsilcileri ve destek mekanizmalarıyla buluşturacak bir ön değerlendirme ve yönlendirme platformu olduğunu kaydeden Ulular, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız; girişimcilerin kendilerini kurumsal bir çerçevede ifade edebileceği, yatırımcıların sağlıklı değerlendirme yapabileceği ve iş dünyasının yeni fikirlerle nitelikli şekilde buluşabileceği bir zemin oluşturmaktır.”

TohumUP'un yalnızca bir başvuru sistemi veya tek seferlik proje tanıtımı olmadığını belirten Ulular, platformun Konya'da girişimcilik ve yatırım kültürünü sistemli, objektif ve sürdürülebilir şekilde geliştirecek önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Yerel girişimlerin ulusal başarı hikâyelerine dönüşmesini hedeflediklerini belirten Ulular, Konya'dan çıkan yenilikçi projelerin gelecekte uluslararası pazarlarda da karşılık bulabileceğine inandıklarını söyledi.

Platform kapsamında başvuru yapan ekiplerin projelerini sunabileceğini, değerlendirme süreçlerine dahil olabileceğini, mentor ve uzmanlarla temas kurabileceğini ifade eden Ulular, TohumUP'un doğrudan yatırım taahhüdü sunan bir yapı olmadığının da altını çizdi. Platformun temel amacının; girişimleri, yatırımcıları ve iş dünyasını nitelikli bir zeminde buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Ulular, konuşmasının sonunda medya kuruluşlarından TohumUP'u yalnızca yeni bir proje olarak değil; Konya'nın girişimcilik, yatırım ve iş birliği potansiyelini güçlendirecek stratejik bir adım olarak kamuoyuna aktarmalarını beklediklerini söyledi.

Ürününü, hizmetini veya iş modelini geliştirmiş; büyümek, yatırım almak ve iş dünyasıyla buluşmak isteyen girişimcileri sürece davet eden Ulular, yatırımcıları ve iş dünyası temsilcilerini de Konya'dan çıkacak yeni projelere destek vermeye çağırdı.

Başvurular ve detaylı bilgilere tohumup.org.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

