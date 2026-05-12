Kadınhanı’nda hayvan sağlığı için saha mesaisi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.
Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından, Kolukısa Mahallesi'nde bulunan ari işletmede devam testleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında işletmedeki hayvanlara sağlık taraması yapılırken, tüberkülin testleri de uygulandı.
Kuduz aşılaması gerçekleştirildi
Ekipler tarafından ayrıca, kuduz hastalığına karşı sürülerin korunması amacıyla koruyucu hayvanlara kuduz aşısı yapıldı. Yetkililer, kuduz hastalığına karşı düzenli aşılama çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
"Saha çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, hayvan sağlığını korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak adına saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
