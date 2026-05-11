Tezhip sanatı Konya’da sanatseverlerle buluştu!

Tezhip ve minyatür sanatçısı Mamure Öz ve öğrencilerinin 97 eserinin yer aldığı tezhip sergisi Karatay Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergide sanatçının öğrencilerinden Arzu Ertem, Günay Dostgül, Esma Yücebıyık, Sevinç Keçeci, Zuhal Nimetoğlu, Nuray Yücel, Sedef Alp, Ayşegül Ayla, Yasemin Özden, Sema Pazarcı, Ayşegül Ateşli, Hülya Küçüktaş, Şadiye Hacıoğlu, Birgül Akturan, Zehra Atılgan, Emine Holoğlu, Nurçehre Olcayto, Ayşe Aysal, Ebrar Şayan, Nuriye Can ve Ayşe Öztürk'ün çalışmaları izlenime sunuldu.

Sanatçı Mamure Öz, yaptığı açıklamada 50. sanat yılında olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır tezhip yapıyorum. Bu süreçte dersler de verdim, birçok öğrencim oldu. Bu sergimde öğrencilerimin 97 eseri sanatseverlerle buluştu. Bu eserleri İstanbul'da sergiledik. Burası 2. durağımız. Sakarya'dan sonra Konya'da tekrar açmayı planlıyoruz." dedi.

Serginin küratörü Çiğdem Önkol Ertunç, açılışta, kadim medeniyetin zarif mirasının fırça ve altınla yeniden hayat bularak tezhibe dönüştüğünü belirtti. Ertunç, "Bu sergi sadece bir görsel şölen değil, köklü bir geleneğin, usta çırak ilişkisinin ve sabrın meyvesidir. Bugün burada seçkin eserlerin arkasında, derin bir emek adanmışlığı var. Burada altın ve boyanın kağıtla buluştuğu her bir noktada sabrın, zarafetin ve medeniyetimizin eşsiz ruhunu göreceksiniz." diye konuştu.

Sergi, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

