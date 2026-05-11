Bakan Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş’ten Başkan Altay’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı'nı Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Altay "Sayın Bakanımızı, Genel Başkan Yardımcımızı ve İİT Gençlik Formu Başkanımızı şehrimizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Konya'nın Türkiye'nin önde gelen gençlik ve spor şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Bak ayrıca Başkan Altay'a çalışmalarında başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Görüşmede Konya'da gençlik ve spor alanında yürütülen projeler, devam eden yatırımlar ile geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

BÜYÜKGÜMÜŞ'TEN BAŞKAN ALTAY'A ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya'nın Türkiye açısından önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Büyükgümüş, Başkan Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Altay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ahmet Büyükgümüş'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu