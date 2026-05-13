Konya’nın bir ilçesinde resmen başlatıldı! Dünyaya duyurulacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Karapınar'ın eşsiz doğal mirasının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yürütülen "Konya Jeopark Ön İnceleme Programı” kapsamında önemli bir adım atıldı. İlçede gerçekleştirilen saha incelemeleriyle birlikte UNESCO Jeopark başvuru süreci resmen başladı.

DOĞAL ALANLARDA KAPSAMLI İNCELEME YAPILDI

Program kapsamında Acıgöl, Meke Gölü, Çıralı Gölü, Meyil Gölü, Karacadağ ve erozyon sahası başta olmak üzere birçok önemli noktada detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Çalışmalara Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, İtfaiye Daire Başkanı Latif Erdoğan, MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, MTA Bölge Müdürü Muharrem Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, İmar ve Şehircilik Şube MüdürüTuğba Şen, Karapınar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Meltem Kurçeren, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Yapılan incelemelerde bölgenin jeolojik yapısı, doğal mirası ve turizm açısından taşıdığı potansiyel değerlendirildi. Yetkililer, sürecin yalnızca doğayı koruma amacı taşımadığını, aynı zamanda Karapınar'ın uluslararası tanınırlığını artıracak stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti.

TURİZM VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

UNESCO Jeopark sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Karapınar'ın turizmde marka değerinin yükselmesi ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Yetkililer, Karapınar'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve dünya vitrinine taşınması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

(Meltem Aslan)

