Ünlü grup Konya’ya geliyor! Tepkiler sonrası yeni karar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenecek olan Zakkum konserinin yeri değiştirildi. Daha önce Perşembe Pazar Yeri'nde yapılacağı açıklanan etkinlik, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından farklı bir alana alındı.
MEZARLIK YAKINLIĞI TEPKİ ÇEKTİ
Konser alanının yakınında mezarlık bulunması nedeniyle bazı vatandaşlar, etkinlik yerinin uygun olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. Tepkilerin ardından organizasyon yeniden değerlendirmeye alındı.
(Eski paylaşım)
YENİ KONSER ALANI İSTASYON MEYDANI OLDU
Yapılan düzenleme sonrası Zakkum konserinin İstasyon Caddesi / İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. Kararın ardından birçok vatandaş değişikliği olumlu karşıladıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.
Zakkum, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Konya'da sahne alarak gençlerle buluşacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”