Lassa ateşi nedir, belirtileri nelerdir? Lassa ateşi nasıl geçer?

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.
Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Peki, Lassa ateşi nasıl anlaşılır? Lassa ateşi belirtileri nelerdir? Lassa ateşi nasıl geçer? İşte bilgiler...
LASSA ATEŞİ NASIL ANLAŞILIR
Lassa ateşi, Batı Afrika'da görülen ve bir virüsün neden olduğu ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır.
Hastalık genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş yiyecekler, yüzeyler ya da eşyalar yoluyla bulaşır.
İnsandan insana da kan, tükürük, kusmuk gibi vücut sıvılarıyla temas sonucu geçebilir.
LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ
Yüksek ateş
Şiddetli halsizlik ve yorgunluk
Baş ağrısı
Kas ve eklem ağrıları
Boğaz ağrısı
Bulantı ve kusma
Karın ağrısı
İshal
Göğüs ağrısı
Nefes darlığı
Yüzde şişlik
Öksürük
Düşük tansiyon
Burun, diş eti veya iç organlardan kanama
Bilinç bulanıklığı veya nöbet
LASSA ATEŞİ NASIL GEÇER?
En sık kullanılan ilaç Ribavirin'dir. Bu ilaç özellikle hastalığın erken döneminde başlanırsa daha etkili olabilir.
Hastanın durumuna göre:
Serum ve sıvı desteği
Ateş kontrolü
Oksijen tedavisi
Tansiyon takibi
Kanama kontrolü
Elektrolit dengesi
Gerekirse yoğun bakım desteği uygulanır.
