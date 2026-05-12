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Konya’da bugün vefat edenler 12 Mayıs 2026 Salı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 12 Mayıs 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Mayıs 2026 Salı günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
NUR ONUR

KONYA

10.10.1956

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HATİCEİ KÜBRA BUĞDAYCI

KONYA

19.12.1933

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ŞABAN ŞEN

ORTAKÖY

08.01.1955

 YAZIR MEZARLIĞI
HİKMET RENGİBEYAZ

KONYA

07.03.1949

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUHAMMET EREN YAYICI

KARATAY

15.02.2006

 ARAPLAR MEZARLIĞI
SULTAN AYDEMİR

KUZVİRAN

02.09.1929

 YAĞBASAN MEZARLIĞI
FATMA ŞERİFE İNANIR

KONYA

30.05.1959

 MUSALLA MEZARLIĞI
HAYRİYE ÇİÇEK

HADİM

18.02.1937

 YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
ARZİ ŞİŞMANOĞLU

SİLLE

23.11.1953

 ARAPLAR MEZARLIĞI
HAFİZA DURSUN

ÇAMURLUİRET

25.11.1932

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
EYLİN EL ŞABAN

KARATAY

18.12.2022

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
MUSTAFA YILDIZ

AYAS

01.04.1914

 ARAPLAR MEZARLIĞI
İBRAHİM OLGAÇ

KONYA

01.07.1950

 SİLLE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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