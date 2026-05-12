Konya’da bugün vefat edenler 12 Mayıs 2026 Salı

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|NUR ONUR
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KONYA
10.10.1956
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HATİCEİ KÜBRA BUĞDAYCI
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KONYA
19.12.1933
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ŞABAN ŞEN
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ORTAKÖY
08.01.1955
|YAZIR MEZARLIĞI
|HİKMET RENGİBEYAZ
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KONYA
07.03.1949
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUHAMMET EREN YAYICI
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KARATAY
15.02.2006
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|SULTAN AYDEMİR
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KUZVİRAN
02.09.1929
|YAĞBASAN MEZARLIĞI
|FATMA ŞERİFE İNANIR
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KONYA
30.05.1959
|MUSALLA MEZARLIĞI
|HAYRİYE ÇİÇEK
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HADİM
18.02.1937
|YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|ARZİ ŞİŞMANOĞLU
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SİLLE
23.11.1953
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|HAFİZA DURSUN
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ÇAMURLUİRET
25.11.1932
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|EYLİN EL ŞABAN
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KARATAY
18.12.2022
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|MUSTAFA YILDIZ
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AYAS
01.04.1914
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|İBRAHİM OLGAÇ
|
KONYA
01.07.1950
|SİLLE MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi