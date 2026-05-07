GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,447 TL
EURO
53,269 TL
STERLİN
61,681 TL
GRAM
6.860 TL
ÇEYREK
11.319 TL
YARIM
22.439 TL
CUMHURİYET
44.274 TL
YAŞAM Haberleri

Nepal hükümeti, Eylül 2025’ten itibaren Everest Dağı’na tırmanmak isteyen yabancı dağcılardan alınacak tırmanış izni ücretinin yoğun sezonda ne kadar olacağını açıklamıştır?

- Güncelleme Tarihi:

Nepal hükümeti, Eylül 2025’ten itibaren Everest Dağı’na tırmanmak isteyen yabancı dağcılardan alınacak tırmanış izni ücretinin yoğun sezonda ne kadar olacağını açıklamıştır?

Nepal hükümeti, yaklaşık on yıl aradan sonra Everest Dağı tırmanış izin ücretlerinde önemli bir artışa gitmiştir. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, yabancı dağcılar için tırmanış izin ücretleri şu şekilde güncellenmiştir:

  • İlkbahar Sezonu (Yoğun Sezon): Kişi başı 15.000 USD (Eski ücret 11.000 USD idi).

  • Sonbahar Sezonu: Kişi başı 7.500 USD (Eski ücret 5.500 USD idi).

  • Kış ve Yaz Sezonları: Kişi başı 3.750 USD (Eski ücret 2.750 USD idi).

Bu artışın temel nedenleri arasında bölgedeki çöp ve kirlilik yönetimine kaynak ayırmak, yüksek irtifa çalışanlarının (Şerpalar ve diğer rehberler) sosyal güvenlik imkanlarını artırmak ve artan arama-kurtarma maliyetlerini karşılamak yer almaktadır.

Diğer Önemli Değişiklikler

Yeni kurallar sadece ücret artışıyla sınırlı kalmayıp, Everest'in ekosistemini ve güvenliğini korumaya yönelik ek maddeler de içermektedir:

  • İzin Süresinin Kısaltılması: Tırmanış izinlerinin geçerlilik süresi 75 günden 55 güne indirilmiştir.

  • Atık Yönetimi: Dağcıların kendi atıklarını (dışkı dahil) geri getirmeleri için biyobozunur torba kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

  • Rehber Zorunluluğu: 8.000 metrenin üzerindeki tüm tırmanışlarda her iki dağcı için en az bir profesyonel rehber bulundurulması şart koşulmuştur.

Bu zamlı tarifeler, özellikle 2026 tırmanış sezonundan itibaren bütçeleri doğrudan etkilemeye başlayacak gibi görünüyor. Everest'e tırmanmanın sadece fiziksel değil, mali açıdan da her geçen yıl daha "zirve" bir deneyim haline geldiği söylenebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER