Nepal hükümeti, Eylül 2025’ten itibaren Everest Dağı’na tırmanmak isteyen yabancı dağcılardan alınacak tırmanış izni ücretinin yoğun sezonda ne kadar olacağını açıklamıştır?

Nepal hükümeti, yaklaşık on yıl aradan sonra Everest Dağı tırmanış izin ücretlerinde önemli bir artışa gitmiştir. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, yabancı dağcılar için tırmanış izin ücretleri şu şekilde güncellenmiştir:
İlkbahar Sezonu (Yoğun Sezon): Kişi başı 15.000 USD (Eski ücret 11.000 USD idi).
Sonbahar Sezonu: Kişi başı 7.500 USD (Eski ücret 5.500 USD idi).
Kış ve Yaz Sezonları: Kişi başı 3.750 USD (Eski ücret 2.750 USD idi).
Bu artışın temel nedenleri arasında bölgedeki çöp ve kirlilik yönetimine kaynak ayırmak, yüksek irtifa çalışanlarının (Şerpalar ve diğer rehberler) sosyal güvenlik imkanlarını artırmak ve artan arama-kurtarma maliyetlerini karşılamak yer almaktadır.
Diğer Önemli Değişiklikler
Yeni kurallar sadece ücret artışıyla sınırlı kalmayıp, Everest'in ekosistemini ve güvenliğini korumaya yönelik ek maddeler de içermektedir:
İzin Süresinin Kısaltılması: Tırmanış izinlerinin geçerlilik süresi 75 günden 55 güne indirilmiştir.
Atık Yönetimi: Dağcıların kendi atıklarını (dışkı dahil) geri getirmeleri için biyobozunur torba kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.
Rehber Zorunluluğu: 8.000 metrenin üzerindeki tüm tırmanışlarda her iki dağcı için en az bir profesyonel rehber bulundurulması şart koşulmuştur.
Bu zamlı tarifeler, özellikle 2026 tırmanış sezonundan itibaren bütçeleri doğrudan etkilemeye başlayacak gibi görünüyor. Everest'e tırmanmanın sadece fiziksel değil, mali açıdan da her geçen yıl daha "zirve" bir deneyim haline geldiği söylenebilir.
