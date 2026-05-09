2026 Galatasaray şampiyon oldu mu? GS şampiyon oldu mu? Galatasaray şampiyonluk sayısı kaç?

Evet, Galatasaray 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.
Bugün, yani 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan kritik maçta Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğa ulaştı.
Güncel Şampiyonluk Verileri
Toplam Şampiyonluk Sayısı: 26
Yıldız Sayısı: 5 (Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonlukla kazanılan 5. yıldızın ardından bu ikinci sezondur.)
Şampiyonluk Serisi: Üst üste 4. şampiyonluk (2023, 2024, 2025, 2026). Galatasaray bu sonuçla kulüp tarihindeki 4 yıl üst üste şampiyon olma rekorunu (1997-2000) egale etti.
Maç Özeti: Galatasaray 4 - 2 Antalyaspor
Şampiyonluk maçında iki kez geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran sarı-kırmızılı ekipte goller şu isimlerden geldi:
Mario Lemina (56')
Victor Osimhen (66' Penaltı ve 88')
Kaan Ayhan (90')
Antalyaspor'un gollerini ise 45. ve 62. dakikalarda Soner Dikmen kaydetti. Maçın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta büyük bir kutlama gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi