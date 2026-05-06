2026 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in başlamasıyla birlikte Aşure günü'nün tarihi ve bu ayda tutulacak Muharrem ayı ne zaman başlayacak soruları araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 yılında Aşure günü ne zaman idrak edilecek, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar… Aşure günü ve Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Aşure günü yaklaşırken bu özel günün tarihi yeniden gündeme geldi. Her yıl Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure günü'nün 2026 yılında hangi tarihe denk geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Miladi ve Hicri takvim arasındaki farklılık nedeniyle her yıl değişen tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Muharrem ayı 2026'da ne zaman başlayacak? İslam takviminde Hicri yılın başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayı, 2026 yılında 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Kaynak: Haber Merkezi

