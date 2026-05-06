2026 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?
İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı ve Aşure günü her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 yılında Aşure günü ne zaman idrak edilecek, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in başlamasıyla birlikte Aşure günü'nün tarihi ve bu ayda tutulacak Muharrem ayı ne zaman başlayacak soruları araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 yılında Aşure günü ne zaman idrak edilecek, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Aşure günü ve Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Aşure günü yaklaşırken bu özel günün tarihi yeniden gündeme geldi. Her yıl Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure günü'nün 2026 yılında hangi tarihe denk geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Miladi ve Hicri takvim arasındaki farklılık nedeniyle her yıl değişen tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı.
Muharrem ayı 2026'da ne zaman başlayacak?
İslam takviminde Hicri yılın başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayı, 2026 yılında 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek?
Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”