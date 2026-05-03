GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,150 TL
EURO
52,850 TL
STERLİN
61,400 TL
GRAM
6.710 TL
ÇEYREK
11.067 TL
YARIM
21.939 TL
CUMHURİYET
43.287 TL
YAŞAM Haberleri

Yangın sadece hangi gezegende, yakacak malzeme bulduğu sürece yıllarca devam edebilir?

- Güncelleme Tarihi:

Yangın sadece hangi gezegende, yakacak malzeme bulduğu sürece yıllarca devam edebilir?

Evrendeki Nadir Fenomen: Ateş Sadece Dünyada Yanabilir

​UZAY – Gökbilimciler ve kimyagerler tarafından yapılan araştırmalar, insanoğlunun binlerce yıldır hayatının merkezinde yer alan ateşin, evrende sanılandan çok daha nadir bir olay olduğunu ortaya koydu. Bilimsel verilere göre, Güneş sistemimizdeki ve bilinen evrendeki milyarlarca gök cismi arasında ateşin yanabildiği tek gezegen Dünya'dır.

​Ateşin "Dünya"ya Özgü Olmasının Nedenleri

​Ateşin oluşması ve devam edebilmesi için "Ateş Üçgeni" olarak bilinen üç temel unsurun bir arada bulunması gerekir: Yakıt, ısı ve yeterli miktarda oksijen. Dünyayı bu konuda eşsiz kılan detaylar şunlardır:

​Oksijen Bolluğu: Ateşin yanabilmesi için atmosferde en az %16 oranında serbest oksijen bulunması gerekir. Dünyamız %21'lik oksijen oranıyla bu sınırı fazlasıyla karşılarken, bilinen diğer hiçbir gezegenin atmosferinde serbest halde bu kadar yoğun oksijen bulunmamaktadır.

​Canlı Yaşamının Katkısı: Dünyadaki oksijen, milyarlarca yıldır fotosentez yapan bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla ateş, aslında yaşamın olduğu bir gezegenin karakteristik bir imzasıdır.

​Sürekli Yakıt Kaynağı: Bitki örtüsü, fosil yakıtlar ve karbon bazlı yapılar, Dünya üzerinde ateşin "yakacak malzeme bulduğu sürece" yıllarca devam etmesine olanak tanıyan devasa bir yakıt deposu oluşturur.

​Diğer Gezegenlerde Durum Ne?

​Mars'ın atmosferi ince ve büyük oranda karbondioksitten oluşurken, Venüs'ün aşırı sıcak atmosferi de yanma tepkimesini destekleyecek serbest oksijenden yoksundur. Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleri ise yanıcı hidrojen içermelerine rağmen, oksijen eksikliği nedeniyle devasa birer "alev topuna" dönüşemezler.

​Bu bilimsel gerçek, Dünya'nın hassas dengelerinin ne kadar mucizevi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Uzayda görülen parlamalar genellikle volkanik faaliyetler veya plazma hareketleriyken, bizim bildiğimiz anlamdaki "odun ateşi" veya "mum alevi" evrende sadece bizim gezegenimize özgü bir mucize olarak kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER