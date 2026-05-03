Başrolünde Şener Şen’in olduğu “Züğürt Ağa“ adlı filmde Kekeç Salman karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır?

Türk Sinemasının Unutulmaz İş Birliği: Kekeç Salman Karakteri ve Erdal Özyağcılar

​İSTANBUL – Türk sinemasının kült yapıtları arasında yer alan ve başrolünde Şener Şen'in "Ağa" karakteriyle devleştiği 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde, sinema tarihine geçen "Kekeç Salman" karakterini usta oyuncu Erdal Özyağcılar canlandırmıştır.

​Bir Dönem Filmi ve İkonik Karakterler

​Nesli Çölgeçen'in yönettiği ve Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı filmde, Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Kekeç Salman, hikayenin kırılma noktalarında önemli bir rol oynamaktadır. Karakterin özellikleri ve filmin başarısındaki payı şu detaylarla öne çıkmaktadır:

​Karakterin Yapısı: Salman, köydeki kurnazlığı ve "kekemelik" (kekeçlik) özelliğiyle hem güldüren hem de dönemin toplumsal değişimini yansıtan trajikomik bir figürdür.

​Ağa ile Olan Dinamik: Şener Şen ve Erdal Özyağcılar'ın karşılıklı sahneleri, Türk sinemasının en başarılı oyunculuk performanslarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle Salman'ın Ağa'yı "kafaladığı" veya şehre göç sürecindeki diyalogları bugün bile popülerliğini korumaktadır.

​Kültürel Etki: Film, feodalizmin çöküşünü ve köyden kente göçü bir ağanın gözünden anlatırken, Kekeç Salman bu dönüşümün en canlı şahitlerinden biri olarak kurgulanmıştır.

​Erdal Özyağcılar, bu roldeki başarısıyla sadece bir yardımcı oyuncu olarak kalmamış, "Kekeç Salman" ismini Türk halkının hafızasına silinmeyecek bir şekilde kazımıştır. Film; Antalya Altın Portakal Film Festivali ve İstanbul Film Festivali'nden aldığı ödüllerle başarısını taçlandırırken, Özyağcılar'ın performansı sinema eleştirmenleri tarafından dönemin en iyi karakter oyunculukları arasında gösterilmiştir.

