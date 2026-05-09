Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’nın gururu Tuana Süren’den dünya sahnesinde çifte madalya
Milli sporcular, Mısır’da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nı 4 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre İsmailiye kentindeki organizasyonda erkekler +110 kiloda Selahattin Altın, koparmada 170 kilo kaldırarak bronz madalya elde ederken silkmede 205, toplamda ise 375 kiloyla 4. sırada yer aldı.

Kadınlar +86 kiloda Tuana Süren, silkmede 138 kilo, toplamda da 247 kiloluk derecesiyle iki bronz madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada 109 kiloyla 4. oldu.

Kadınlar 69 kiloda Tuğba Nur Koz ise koparmada 105 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Silkmede 119 kilo kaldıran Tuğba Nur, toplamda 224 kiloyla 4. sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, genç milli haltercilerin ortaya koyduğu mücadelenin gelecek adına umut verdiğini belirtti.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tuana Süren, geçtiğimiz günlerde de Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. +86 kilo kategorisinde mücadele eden Süren, silkmede kaldırdığı 145 kilo ile Gençler Avrupa Rekoru kırdı.

Başarılı performansını kürsüyle taçlandıran Süren, uluslararası arenada elde ettiği bu dereceyle dikkat çekti. Genç sporcu, hem rekoru hem de Avrupa üçüncülüğüyle önemli bir başarıya imza attı.

(Ali Asım Erdem)

 

