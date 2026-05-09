Konya’da şehidin adı okulda yaşatılacak

2023 yılı Aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in ismi Konya’da yaşatılacak.
Konya Ardıçlı Toki İlkokulunda Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına, 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapılan Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Müzik Atölyesinin açılışı ile gerçekleştirildi.
Açılışa şehidin ailesi, Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, okul müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Himmet Çağlar, üç ay gibi bir sürede sınıfların oluşumunu tamamladıklarını söyledi. Çağlar, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına hazırlanan bu sınıfların öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.
Ayrıca öğrencilerin sağlıklı su tüketimi adına yine finansmanı 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliği tarafından sağlanan arıtma su sistemlerinin okulun tüm katlarında yerleştirildiğini belirten Çağlar, katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Program, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilmesiyle sona erdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”