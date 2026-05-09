GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,332 TL
EURO
53,326 TL
STERLİN
61,905 TL
GRAM
6.868 TL
ÇEYREK
11.307 TL
YARIM
22.400 TL
CUMHURİYET
44.422 TL
KONYA Haberleri

BBP Genel Başkanı Destici Konya’da konuştu: Onca yolsuzluğa rağmen pişkin pişkin ortalıkta geziyorlar

- Güncelleme Tarihi:

BBP Genel Başkanı Destici Konya’da konuştu: Onca yolsuzluğa rağmen pişkin pişkin ortalıkta geziyorlar
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Onca yolsuzluğa, onca hırsızlığa, onca ahlaksızlığa rağmen bazı partilerin yöneticileri, belediye başkanları pişkin pişkin sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta gezmekte, televizyonlarda endam etmekte, mahkeme salonlarında şov yapmaktadır. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir“ dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin, "Elhamdülillah bugüne kadar ne belediye başkanlarımızla ne belediyelerimizle ilgili hiçbir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çünkü halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Belediyenin kasası ya da devletin kasası, milletin parasıdır, beytülmaldir. Dolayısıyla da oraya Allah'a şükür hiçbir arkadaşımız el uzatmamıştır. Onca yolsuzluğa, onca hırsızlığa, onca ahlaksızlığa rağmen bazı partilerin yöneticileri, belediye başkanları pişkin pişkin sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta gezmekte, televizyonlarda endam etmekte, mahkeme salonlarında şov yapmaktadır. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Bunların yaşadığını biz yaşasak ya da herhangi bir normal vatandaşımız yaşasa utancından sokağa çıkamaz. Ama o kadar pişkinler ki sanki hiçbir şey olmamış. Her şey süt limanmış gibi sağa sola saldırmaya, parmak sallamaya, güya iktidara gelirlerse hesap soracaklarını söylemeye, televizyonlardaki gazetecilere saldırmaya devam etmektedirler. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Adalet gecikir ama mutlaka ama mutlaka sonunda gerçekleşir. Kim haklı, kim haksız ortaya çıkar. Onun için biz başından beri Büyük Birlik Partisi olarak her şey hukuk ve demokrasi içerisinde yürümeli diyoruz ve öyle yürüyor" dedi.

'AİLEMİZE SALDIRIYORLAR'

Mustafa Destici, "Ailemize saldırıyorlar. LGBT diye sapık düşünceleri bize özgürlük adı altında dayatıyorlar. Ne özgürlüğü? LGBT, dediğin düz sapkınlıktır. LGBT, dediğin ahlaksızlıktır. Ne kadar din varsa sadece Müslümanlık değil. Ne kadar ahlaki öğreti varsa bunların hepsi LGBT'yi reddetmektedir. Çünkü insanın tabiatına ve doğasına da aykırıdır. Bunun yanında biz Müslümanız elhamdülillah. Birilerinin rahatsızlığı olsa da biz Müslümanız, Allah'ın kuluyuz, peygamberiz, ümmetiyiz demeye devam edeceğiz. Rahatsız olursa olsun biz Türk'üz, Türk milletsiz, Türk milletsiz ve Türkistan ülkücüsüyüz demeye devam edeceğiz. Gençlerimizi evlilikten soğutuyorlar. Sosyal medya, internet aracılığıyla çocuklarımız evlenmesin diye her türlü propaganda yapıyorlar. Evlenirsen ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? Emeğin yok, araban yok, bir sürü şey sıralıyorlar. Evlilik berekettir. Evlilik rahmettir. Çocuk berekettir. Çocuk rahmettir. Ama yıllardır ne aşılıyorlar? Sakın evlenmeyin. Onun yanında ne aşılıyorlar? Evlilik dışı hayat. Evlilik dışı hayatı meşru gösteriyorlar. Gençlerimize ve ailelerimize sesleniyorum. Onlar istismar ediyor diye, onlar kınıyor diye biz doğruları söylemekten, Allah'ın emrini söylemekten geri durmayacağız. Kınayanların kınamasına aldırmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER