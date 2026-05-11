Konya’da Yeniden Refah Partili mahalle başkanı cinayetinde tutuklu sayısı 7’ye yükseldi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı.
Beyşehir ilçesinde Necati Sandal'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla E.N, Ş.N. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
TUTUKLU SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Yeniden Refah Partisinde mahalle başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenilen Sandal, 9 Mayıs'ta Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayla ilgili ilk aşamada 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”